محافظ الإسكندرية:"إحنا مستغربين جدا"

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الإسكندرية

شم النسيم

خالد أبو بكر

أون

محمد الشريف

عقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تغيير لون مياه البحر المتوسط بالمحافظة، قائلا: "لاحظنا تغيير لون المياه وكنا مستغربين، المياه نقية جدًا".

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة"أون"، قائلا: "نعد المصريين أن تكون إسكندرية وشعبها المضياف فى استقبال الشعب المصرى بعد انتهاء أزمة كورونا".

وتابع: "المحافظة شهدت يوما تاريخيًا أمس في "شم النسيم"، خاصة فيما يتعلق بالمنظر الرائع للمياه والشواطئ، بالإضافة للالتزام التام للمواطنين مع قرارات الحكومة وإجراءات الحظر الأخير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

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