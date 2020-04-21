حنين حسام تكشف عن رأي صادم لوالدها فيما تقدمه من فيديوهات

21 أبريل 2020 - 06:55 ص

تصدرت فتاة من مشاهير السوشيال ميديا تدعى حنين حسام مواقع البحث في مصر بعد مقطع فيديو بدا للجميع صادما.



وأعلنت حنين حسام عن وظيفة للفتيات عبر تطبيق إلكتروني جديد ، هذه الوظيفة تشترط أن تجلس الفتاة في منزلها وترتدي ملابس معينة ، وتقوم بالرقص لبعض الأشخاص عبر كاميرا الموبايل.



وطالب الكثيرون بضرورة التحقيق مع حنين حسام فيما دعت له .



وخرجت "حنين" عبر فضائية "الحدث اليوم" لتتحدث مع الإعلامي "سيد علي" ، حيث أكدت أن الفيديو المتداول لها مقتطع من سياقه .



وأضافت: أبي وأمي يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بي عبر "تيك توك" وغيرها من التطبيقات وليس لديهم مشكلة فيما أفعله.



وأردفت: أنا فتاة محجبة ولم أظهر حتى بشعري ، والتطبيق الذي أعلنت عنه متاح للشباب والفتيات وبه العديد من أشهر الفنانين والفنانات في مصر .



وتابعت: أحد الإعلاميين اقتطع الفيديو من سياقه وهو ما أثار الأزمة.

