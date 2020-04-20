» الاحتفال بشم النسيم في المنازل: "غمة وتزول"

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شم النسيم

المنزل

كورونا

الديهى

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن شم النسيم عيد مصري بامتياز يحتفل به المصريون ويمثل انطلاقه نحو الحياة والبقاء والبهجة، وهو عيد البهجة المصرية.

وتابع، أن يوم شم النسيم يجمع جميع المصريين على حبه، وهو عيد فرعوني واستقبال مصري خالص لفصل الربيع، ويحتفل فيه المصريين بتفتح الزهور واخضرار الأرض، وهناك علاقة وطيدة بين هذا العيد وبين مصر والمصريين.

ونوه، بانه لأول مرة يحتفل المصريين احتفالًا صامتًا من داخل المنازل بشم النسيم؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب أزمة كورونا، معقبًا: "ان شاء الله غمة وتزول".


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