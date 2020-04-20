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ضبط 10 فتيات و6 شباب متلبسين بممارسة الرزيلة في النزهة

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محمد فضل- متابعات

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النزهة

الرزيلة

نادي صحي

تمكنت قوات الشرطة ورجال مباحث الآداب، من إلقاء القبض على 10 فتيات و6 شباب بتهمة ممارسة الرزيلة د اخل ناد صحي بمنطقة النزهة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة "جنس جماعي"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حسب صحيفة الوطن.

وقد وردت لرجال مباحث الآداب معلومات بوجود ناد صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب.

وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي.

كما أنشأوا مواقع على شبكة الإنترنت وحساب على فيس بوك لتسويق نشاطهم غير المشروع، وأضافت التحريات أن راغب المتعة يدفع 4 آلاف جنيه في جلسة المساج وممارسة الرزيلة.


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