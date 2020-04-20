» قرار مهم من ترك آل الشيخ

محمد عبد الحارس
رفض المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى فريق ألميريا الإسباني، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين فى النادى، بالرغم من توقف النشاط الرياضى نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد "آل الشيخ"، دعمه الكامل لكل العاملين بناديه الإسباني مشددًا علي عدم تخفيض أى عقود بالنسبة لهم خلال الفترة الحالية رغم تفشي الكورونا وإيقاف النشاط الكروي فى العالم أجمع.
ورفض تركي آل الشيخ اتباع سياسة عدد من الأندية الأوروبية والتى اتخذت قرارًا بتخفيض عقود اللاعبين والعاملين فى ظل حرصه على مساندة الجميع داخل ناديه لتخطى هذه لمرحلة الصعبة.
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