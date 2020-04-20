وكيل لاعبين يفجر مفاجأة جديد بشأن حسام عاشور

20 أبريل 2020 - 11:06 ص

فجّر سيد مرعي، وكيل اللاعبين، مفاجأة قوية عن إمكانية انتقال حسام عاشور إلى نادي الزمالك الصيف المقبل.

وقال "مرعي" خلال لقائه عبر فضائية "أون تايم": "عاشور لديه عرضان في الإمارات، وإذا أرادت إدارة الزمالك اللاعب فهي قادرة على ذلك وتقوم بضمه، وعلي حد علمي عاشور يريد أن يواصل اللعب.

وفجر سيد مرعي مفاجأة: "حسام عاشور ليس لديه مشكلة في اللعب للغريم التقليدي للأهلي، لكن لم أخض معه في هذا الأمر لحساسية الموضوع، عاشور حتى الآن لم يعط قرارًا، ولا يوجد أي اتصال مباشر بينه وبين إدارة الزمالك".

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن عدم التجديد مع حسام عاشور وتقديمه عروض له من أجل الاعتزال في النادي الأهلي.