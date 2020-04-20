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34 مليون جنيه ثمن أغنية علي ورقة تثير ضجة علي مواقع التواصل

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بوب ديلان
بوب ديلان
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متابعات- أمينة عبد العال

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مليون دولار

بوب ديلان

حققت كلمات احدي أشهر أغاني الستينات والتي كتبها بوب ديلان بخط يده رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة حيث تم طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا 34 مليون جنيه، مما أثار ضجة علي مواقع التواصل خاصة مع الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب تداعيات فيروس" كورونا" المستجد.

وأشارت صاحبة مؤسسة" مومنتس إن تايم"، جاري زيمت" والمتخصصة بهذا النوع من المقتنيات في لوس أنجلوس إلي أن كلمات الأغنية مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة وبها تعديلات وملاحظات لافتة إلي أنها كانت في الأصل مملوكة لـ"جيف روزن" مدير أعمال ديلان وأن من يقوم ببيعها ال’ن أحد هواة المقتنيات الخاصة ولم يذكر أسمه، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".




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