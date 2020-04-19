"النقل" تزف بشرى سارة لمستخدمى الطريق الدائرى

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النقل

طريق

كامل الوزير

دائري

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.

وأضاف "الوزير" أنه تم وضع آلية لإدارة وتنظيم مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

وكان الوزير تفقد اليوم بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه.

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