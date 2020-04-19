» «سان جيرمان» يغري نيمار براتب خيالى بالموسم

19 أبريل 2020 - 01:52 م

يخطط فريق باريس سان جيرمان، لتقديم عرض خيالي لتمديد عقد نيمار برفقة الـ"بي إس جي"، والذي ينتهي في صيف 2022.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن أزمة فيروس كورونا، التي ضربت الأندية الأوروبية، يبدو أنها لن تؤدي إلى تراجع نادي باريس سان جيرمان عن محاولاته لبقاء نيمار في صفوف الفريق.

ونقلت الصحيفة، إن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لتمديد عقد نيمار، البالغ من العمر 28 عامًا، حتى صيف 2025 بعقد يتضمن حصوله على راتب سنوي يصل إلى 38 مليون يورو.

ويحصل نيمار الآن على راتب سنوي يبلغ 36 مليون يورو، ما يعني أن إدارة الـ"بي إس جي" رفعت راتبه بقيمة مليوني يورو سنويا.