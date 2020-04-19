  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تزف خبرا سارا عن طقس شهر رمضان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رغم كورونا.. سوق طهران والمجمعات التجارية تفتح أبوابها

داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

داعشيات: كورنا ما يصيبنا نحن على منهج البغدادي

موسى: "العالقون بالخارج بيبعتولي رسائل"

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

على طريقة المغامسي.. تركي الحمد يطالب بعفو ملكي في رمضان

تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

تحدي كورونا.. 100 ألف شخص يشيعون جنازة داعية شهير

لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا

لأول مرة.. كنيسة بيرجامو الإيطالية خالية من نعوش كورونا

الهلالي

"يجوز الإفطار خوفا من كورونا وابن سيرين فطر عشان صباعه وجعه"

محمد الشريف

محافظ الإسكندرية للأهالي :مجهزلكم مفاجأة

ارشيفية

أول دولة عربية تتخلص من"كورونا".. رسميا

الأهلى يحدد سعر بيع "أزارو" للاتفاق السعودى

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الاتفاق السعودى يبدى رغبته لشراء أزارو

#

الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر

#

سروال داخلي لملكة بريطانية بسعر 10 آلاف جنيهًا

#

وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر

الاتفاق

السعودي

الاهلى

الخطيب

سيد عبد الحفيظ

حددت إدارة النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق إلى الاتفاق السعودي بشكل نهائي.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الاتفاق تقدم بطلب لشراء اللاعب نهائيًا من الأهلي بعد التألق مع الفريق في الدوري السعودي والأهلي رد وطلب 3 ملايين دولار خاصة أن القلعة الحمراء ترحب ببيع أزارو، في ظل عدم رغبة فايلر في عودة اللاعب".

وتابع: "فايلر رحب بالاستغناء نهائيًا عن المهاجم المغربي بسبب أسلوب لعبه الذي لا يتناسب مع خطته ليرحب الأهلي ببيع اللاعب بشكل نهائي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا
» وفاة مخرج "توم وجيري" عن عمر يناهز 95 عامًا
» الأهلى يحدد سعر بيع "أزارو" للاتفاق السعودى
» «بيخاف على نفسه».. دينا الشربيني تثير الجدل بسبب الهضبة
» ترامب يتوعد الصين بعواقب حال مسئوليتها عن "كورونا"
» الزمالك يرفض قرار "الجبلاية"
» سر غياب والدة ياسمين صبري عن عقد قرانها
» ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في إسرائيل
» الكشف عن الرقم الذي تبرع به أحمد موسى لصندوق "تحيا مصر"
» مصارع شهير يعلن إسلامه: فيروس كورونا جعلني أنظر للعالم بشكل مختلف
» فايلر يصدم إدارة الأهلي بشأن كينو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية