» الأهلى يحدد سعر بيع "أزارو" للاتفاق السعودى

19 أبريل 2020 - 10:07 ص

حددت إدارة النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق إلى الاتفاق السعودي بشكل نهائي.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الاتفاق تقدم بطلب لشراء اللاعب نهائيًا من الأهلي بعد التألق مع الفريق في الدوري السعودي والأهلي رد وطلب 3 ملايين دولار خاصة أن القلعة الحمراء ترحب ببيع أزارو، في ظل عدم رغبة فايلر في عودة اللاعب".

وتابع: "فايلر رحب بالاستغناء نهائيًا عن المهاجم المغربي بسبب أسلوب لعبه الذي لا يتناسب مع خطته ليرحب الأهلي ببيع اللاعب بشكل نهائي".