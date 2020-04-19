"يجوز الإفطار خوفا من كورونا وابن سيرين فطر عشان صباعه وجعه"

19 أبريل 2020 - 09:08 ص

أفتى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز إفطار شهر رمضان بسب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "إن صوم رمضان ليس له علاقة بالمناعة، بل هو متعلق بالمرض، أو الخوف من المرض، معقبا: "حتى لو كل أهل الأرض قالولك اطمن، وأنت مش مطمن متصومش".



وأضاف"الهلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن المذاهب الفقهية الأربعة ترى أنه يجوز الإفطار إذا شعر الإنسان بالخوف من الإصابة بالمرض،معقبا: "ابن سيرين فطر عشان صباعه كان بيوجعه".



وتابع: "من يفطر رمضان بسبب الخوف يمكنه تعويضه بإحدى طريقتين إما كفارة بإطعام مسكين، أو صيام أيام أخر، والمذهب الظاهري يرى أن من يفطر رمضان بسبب الخوف ليس عليه صيام أيام أخر، أو كفارة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

