"الصحة": يجب أن لا تتخلى إفريقيا عن آمال احتواء كورونا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا تجاوز 100 ألف حالة.

ونقلت قناة "العربية" عن ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض.

وأضافت قائلة إن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة"، مشددة على ضرورة عدم تخلي كافة البلدان، خاصة الأفريقية، عن الأمل في مكافحة تفشي الفيروس المستجد.

وسجلت حتى اليوم السبت إصابة أكثر من 2،250،000 شخص نصفهم في أوروبا، بحسب آخر إحصاءات مستقاة من مصادر رسمية حول العالم.

وعلى الرغم من أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى في العالم نظرًا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة، فتحت منظمة الصحة العالمية نافذة أمل مؤكدة أنه يمكن احتواء الفيروس.