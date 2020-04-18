قرار عاجل من «الداخلية» بشأن غلق الطرق

18 أبريل 2020 - 08:51 م

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم رفع أية سيارة على طرق الكورنيش بكافة المحافظات، عقب بدء الحظر غدًا الأحد، تطبيقًا لقرار غلق الطرق، تزامنًا مع الاحتفال بعيد شم النسيم بعد غد الاثنين.

وقالت الوزارة في بين مقتضب نشرته عبر صبحتها على موقع التوتاصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 19 الجارى، وعقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها".

كان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن الأربعاء الماضي، غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال الاحتفال بشم النسيم، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، تم تكليف جميع المحافظين بـ"الغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات".

وأوضح البيان أنه تم "تشديد المتابعة في المحافظات الساحلية والمراكب النيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء". وشمل القرار أيضًا "ردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة لمنع التجمعات بأقصى درجات القوة" للحد من تفشي كورونا.