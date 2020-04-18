تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

18 أبريل 2020 - 02:01 م

تتردد في الأونة الأخيرة الكثير من الأراء حول تفوق الصين على الولايات المتحدة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، والذي تحوّل إلى وباء عالمي.

الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد كتب في عدة تدوينات على حسابه في تويتر : " هل يمكن للصين أن تحل محل أميركا في سيادة العالم قريبا".

وأضاف الحمد: لا أظن ذلك لعدة أسباب.. التفوق الاقتصادي والعسكري وحده لا يكفي لتحقيق السيادة التي تستلزم أمورا أخرى، من أهمها مرونة النظام السياسي، ومدى التأثير الثقافي عالميا، مثل التأثر العالمي بنمط الحياة، أو تأثير الإعلام والفن، خاصة السينما .

وتابع الحمد: والأهم توفر بيئة الإبداع والابتكار، وهذه أمور لا تتوفر للصين حاليا، أو في المستقبل القريب.. لذلك فإنه من الصعب أن تحل الصين محل أميركا في المدى المنظور.

وأشار إلى أنه مهما بلغت الصين من قوة اقتصادية وعسكرية بمعزل عن بقية العوامل، وخاصة بيئة الابتكار ومرونة النظام السياسي، فلن يكتب لها النجاح.