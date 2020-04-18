» "معلول" رفض الرحيل من أجل جماهير الأهلى

18 أبريل 2020 - 10:55 ص

كشف على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، عن أنه تلقى العديد من العروض منذ انتقاله للأهلى، ولكنه أشار إلى أنه كان واثقا من الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء، متمنيا الاعتزال داخل جدار النادى.

وأضاف "معلول" خلال تصريحاته لقناة الأهلي: «منذ انتقالي للأهلي مع حلول كل فترة انتقالات أتلقى عرضا أو عرضين، وكان لدى إيمان كبير أنني سوف أستمر مع الأهلي وأجعل النادي لا يفكر في الاستغناء عني»

وتابع: «تلقيت أكبر عرض العام الماضي، لكن حبي للنادي والجماهير وبعد التشاور مع الإدارة اقتنعت بالاستمرار مع الفريق ولم أفكر كثيرا».

وأتم: «أتمنى الاعتزال في الأهلي، ما يربطني بالأهلي ليس عقد احترافي فقط بل هناك أيضا عقد حب واحترام، فهو المكان الذي يجعلك تشعر بالسعادة للتواجد بين صفوفه».