موسى لأهالي القليوبية: كفاية إحنا مش ناقصين

18 أبريل 2020 - 09:09 ص

علق الإعلامي أحمد موسى، على الخفافيش التي ظهرت بإحدى قرى محافظة القليوبية، والرعب الذي سببته للمواطنين، قائلا: "كفاية إحنا مش ناقصين".



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ظهور الخفافيش تسبب في رعب المواطنين، لأن الأذهان معلق بها ما حدث في ووهان الصينية، معقبا: "ناقصنا الخفافيش تجينا دلوقت وتهاجم أهالي القليوبية".



وتابع: "أهالي قرية الحزانية التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية انتشر بها أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وبدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، معقبا: "الناس بقت عايشة في رعب".

