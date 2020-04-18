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بعد صورته الصادمة بالمستشفى .. سعد الصغير يوضح حقيقة إصابته بـ كورونا

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سعد الصغير
سعد الصغير
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أحمد عادل شعبان

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سعد الصغير

كورونا

حسم الفنان سعد الصغير ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد في أعقاب تداول صور صادمة له من داخل المستشفى .

وعلق المطرب الشعبي سعد الصغير على صورته داخل إحدى المستشفيات ، نافيا ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.

واتهم الصغير ناشر الشائعة بأنه "لا يعرف الله ولا يتعظ مما يمر به العالم من فيروس" ، مضيفًا: "أنا بخير والحمدلله ولست مصابا بفيروس كورونا.

وأضاف: بالنسبة للصورة المتداولة فهي تخصني لكنها قديمة منذ رحلة علاجي التي بدأت قبل سنوات ، وليست حديثة مطلقا.

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