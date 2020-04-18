» بعد صورته الصادمة بالمستشفى .. سعد الصغير يوضح حقيقة إصابته بـ كورونا

18 أبريل 2020 - 08:37 ص

حسم الفنان سعد الصغير ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد في أعقاب تداول صور صادمة له من داخل المستشفى .



وعلق المطرب الشعبي سعد الصغير على صورته داخل إحدى المستشفيات ، نافيا ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.



واتهم الصغير ناشر الشائعة بأنه "لا يعرف الله ولا يتعظ مما يمر به العالم من فيروس" ، مضيفًا: "أنا بخير والحمدلله ولست مصابا بفيروس كورونا.



وأضاف: بالنسبة للصورة المتداولة فهي تخصني لكنها قديمة منذ رحلة علاجي التي بدأت قبل سنوات ، وليست حديثة مطلقا.