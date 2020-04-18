» إعلامي إماراتي يلمح لإصابة أمير قطر بـ كورونا: يعزل نفسه بهذه الدولة

أحمد عادل شعبان
ألمح الناشط والصحفي الإماراتي حمد المزروعي إلى إصابة أمير قطر تميم بن حمد بفيروس كورونا .
وقال "المزروعي" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" : تميم بعد غياب طويل يعود الي ساحة مواجهة الكورونا الواضح انه يقلد الشيخ محمد بن زايد حيث بدأت اتصالاته الدولية ومساعدات قطر الخارجية على كل حال التقليد في الخير محمود .
ونشر "المزروعي" صورة لتميم تبدو عليه علامات التعرق ملمحًا أنه متواجد بجزيرة سيشل، متسائلا عن موعد عودته.
متى بيرد الزطي من سيشل ?? ... pic.twitter.com/IPwHU9Cxk3— حمد المزروعي (@uae_3G) April 17, 2020
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