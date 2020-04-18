» إعلامي إماراتي يلمح لإصابة أمير قطر بـ كورونا: يعزل نفسه بهذه الدولة

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أمير قطر

ألمح الناشط والصحفي الإماراتي حمد المزروعي إلى إصابة أمير قطر تميم بن حمد بفيروس كورونا .

وقال "المزروعي" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" : تميم بعد غياب طويل يعود الي ساحة مواجهة الكورونا الواضح انه يقلد الشيخ محمد بن زايد حيث بدأت اتصالاته الدولية ومساعدات قطر الخارجية على كل حال التقليد في الخير محمود .

ونشر "المزروعي" صورة لتميم تبدو عليه علامات التعرق ملمحًا أنه متواجد بجزيرة سيشل، متسائلا عن موعد عودته.

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