محمد صلاح يحتل مركز جديد ضمن أفضل 100 صفقة

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، فى مكانة متقدمة في قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي اختارتها شبكة " ESPN " العالمية.

وجاء محمد صلاح في المركز الـ17 بقائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ البريميرليج، بعد انضمامه لصفوف الريدز في صيف 2017 قادما من نادى روما الإيطالى مقابل 37.8 مليون جنيه استرلينى.

وتحدثت الشبكة عن اختيار محمد صلاح في القائمة "كما هو الحال مع فان دايك، فقد استطاع الثنائي تحقيق بصمة كبيرة خلال وقت قصير أقل من 3 مواسم".

وأضافت الشبكة: "مع اعتبار حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. فإن صلاح توج ببطولتين كبريتين مع ليفربول وهما دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وهما أهم لقبين يمكن أن يفوز بهما قبل إنهاء الموسم الثالث".