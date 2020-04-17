وزير الأوقاف يبعث بثلاث رسائل للمواطنين قبل رمضان

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، من قيام بعض التجار باستغلال حاجات الناس في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ورفع الأسعار.

واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فيما طالب وزير الأوقاف المواطنين بعدم الإفراط في الاستهلاك، قائلا: «رمضان شهر عبادة بقراءة القرآن والصلاة وزكاة الفطر وصلة الرحم وغيرها من خصال الخير، لا بكثرة الطعام والشراب»، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا}.

وأضاف أن ديننا علمنا عدم الإسراف في كل شيء، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِه حسْبُ ابنِ آدمَ أُكلاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسِه»، مبينًا أن من التبذير أن نصنع من الطعام والشراب ما لا نأكل ولا نشرب وهناك من يحتاج إليه.

واستكمل رسالته: «إن كان التحذير من ذلك في كل وقت واجب ففي هذه الأيام أولى وأوجب، فشهر رمضان شهر طاعة وعبادة لا شهر طعام وشهوات».

وأوضح أنه على الإنسان أن يحرص على طيب مطعمه ومشربه، فلا يكون من حرام كاحتكار أو غيره، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وأضاف أن الله عز وجل له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فمن يعرض نفسه على الله بصدق راجيًا أن يكون من العتقاء فلن يرده الله عز وجل، خائبًا.