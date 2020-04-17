» نادية الجندي: كورونا قرصة ودن علشان نتوب

17 أبريل 2020 - 02:15 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثار تفاعلا واسعا بين رواد تويتر، واذلي يظهر الفنانة نادية الجندي وهي تطالب بالرجوع إلى الله، والالتزام بأصول الدين.

ويظهر الفيديو الجندي مع الفنانة نبيلة عبيد، في برنامج يحدث في مصر، وهي تتحدث عن وباء كورونا الذي انتشر في معظم بلدان العالم، منوهة ان كورونا هو " قرصة ودن" علشان نرجع لربنا.

وتابعت الجندي في مقطع الفيديو الذي تم تداوله : " إن شاء الله يكون درس من عند ربنا علشان يفوق الناس.. ويخللي الناس تحب بعض، ويكون في العالم حب وسلام علشان اللي بعد عن ربنا شوية وعن الإنسانيات نرجع تاني ونتمسك بأصول الدين".

يذكر أن الدراما تشهد للمرة الأولى في شهر رمضان المقبل، لقاء نبيلة عبيد مع نادية الجندي في مسلسل، بعدما كانت السنوات الماضية تشهد تنافسا كبيرا بين النجمتين.

وتلتقي نادية الجندي مع نبيلة عبيد من خلال مسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض عبر شبكة "MBC مصر" في شهر رمضان ، وهو العمل الذي يشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر.







