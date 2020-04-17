الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

17 أبريل 2020 - 09:01 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعرا لدولار اليوم الجمعة 17 إبريل حالة من الاستقرار في المعاملات الصباحية .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه،و سجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.