كورونا.. عزل العقبة الأردنية وتمديد حظر التجوال شمالي العراق

16 أبريل 2020 - 10:30 م

أعلن الأردن، الخميس، عزل محافظة العقبة، فيما قرر إقليم كردستان شمالي العراق تمديد حظر التجوال، وذلك ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي كورونا.



ففي الأردن، صرح العميد مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا، خلال مؤتمر صحفي، بأنه تقرر عزل وغلق محافظة العقبة، وفق إجراءات تدريجية تهدف إلى عزل محافظات الجنوب ضمن تدابير مكافحة كورونا.



ويشمل القرار السماح للمنشآت التجارية بالعمل وقاطني العقبة بالتجول من الساعة العاشرة صباحا (8: 00 ت.غ) وحتى السادسة مساءً (16: 00 ت.غ)، وفق تصريحات الفراية.

ويبلغ إجمالي إصابات "كورونا" في الأردن 402، بينها 7 وفيات و250 حالة تعاف.

وعراقيا، قررت سلطات إقليم كردستان شمالي البلاد، تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع آخر.

وقالت وزارة داخلية الإقليم في بيان، إنه تقرر تمديد حظر التجوال الجزئي في عموم الإقليم (محافظات أربيل، السليمانية، دهوك) حتى 23 أبريل.



ويشمل القرار حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً (16: 00 ت.غ) وحتى منتصف الليل (22: 00 ت.غ) يوميا.

وفرض الإقليم حظر التجوال لأول مرة في 14 مارس/آذار الماضي للحد من تفشي كورونا، وسجل حتى اليوم 335 إصابة بالفيروس بينها 4 وفيات و227 متعافيًا.