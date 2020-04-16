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"الأهلي والزمالك" ضمن أفضل 10 ديربيات بالعالم

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
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محمد عبد الحارس

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قمة

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دورى مصرى

اختارت صحيفة "four four two " الإنجليزية، ديربي الأهلي والزمالك ضمن أفضل 10 ديربيات في العالم.

واستعرضت الصحيفة الإنجليزية أقوى 50 دوري في العالم، حيث جاء ديربي الأهلي والزمالك في المركز العاشر، متوفقا على ديربي ميلانو الذي حل في المركز الـ13:

وجاءت قائمة أفضل الديربيات كالتالي وفقا للصحيفة الإنجليزية:

1- ريفر بليت - بوكا جونيورز "الأرجنتين".

2- برشلونة - ريال مدريد "إسبانيا".

3- سيلتك - رينجرز "إستكلندا".

4- ناسيونال - بينارول "البرتغال".

5- لاتسيو - روما "إيطاليا".

6- فناربخشة - جالطة سراي "تركيا".

7- ليفربول - مانشستر "إنجلترا".

8-جريميو إنتر ماسيونال "البرازيل".

9- بوروسيا دورتموند - شالكة "ألمانيا".

10 الأهلي - الزمالك "مصر".

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