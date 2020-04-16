الجندى: الإخوان وراء وقائع رفض دفن موتى كورونا

16 أبريل 2020 - 01:31 م

اتهم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء وقائع رفض بعض الأهالي دفن موتي كورونا، مشيرًا إلى أنهم يصنفوا الناس مؤمنين وكفار.

وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلاً: "هم دلوقت منتشرين فى القرى، بحجة إنهم يحموا نفسهم والناس، ويفهموا الناس إزاى ندفن حد ميت بكورونا هنا، عيالنا هتموت، وطبعًا ناس طيبيين يمشوا وراهم ويشيلوا العار طول عمرهم".

وتابع: "تلاقى الناس دول يعتبروا أنفسهم أعلى درجات المؤمنين، وتلاقيهم بيكفروا بعض وبيتهموا بعض النفاق والتدليس، وكل ده بينهم مع بعض وكلهم بتغذيهم ايدى صهيونية بالأموال".