  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خلفان

ضاحي خلفان لدولة عربية حضارتكم طلعت حبشية

سيد عبد الحفيظ

الأهلى يصدم لاعيبه بهذا القرار

الطب الوقائي: سلبية الحالات المشتبه في إصابتها بأنفلونزا الطيور بالشرقية

الطب الوقائي: الأسبوع المقبل هو الفاصل في مصر

الحوفي

آخر ما قاله "الحوفي" قبل استشهاده

مرتضى منصور

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

شهر رمضان

بشرى سارة عن ساعات صيام رمضان

انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية

مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

تامر أمين

تامر أمين: إحنا في وطن له سيادة

بعيدًا عن كورونا..

مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

عرب وعالم

انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية
انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة بالشرقية
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عاجل.. إصابة أول مصري بـ "كورونا"

#

البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة

#

سجن رئيس دولة حالي 20 عامًا بتهمة وقعت منذ 37 عامًا

#

بالفيديو.. سقوط أنبوبة على طفل أثناء سيره بالشارع في المنوفية

أطفال

الأمم المتحدة

الحصبة

فيروس كورونا

حذرت الأمم المتحدة من مرض يهدد حياة أكثر من 100 مليون طفل حول العالم، إذا لم يحصلوا على اللقاحات اللازمة لعلاجه في الوقت المناسب، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفل "يونيسيف"، إن 117 مليون طفل في 37 دولة حول العالم، يواجهون خطر فقد جرعات التطعيم ضد مرض الحصبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد حياتهم.

ولفتت المنظمة الدولية، على موقعها الرسمي، إلى تأخر حملات التطعيم ضد المرض في 24 دولة، بينما قامت دول أخرى بتعليقها، مشيرة إلى بيان لمبادرة "الحصبة وروبيلا"، التي تجمع القادة في مجال الصحة على مستوى العالم، من خطورة تأجيل حملات التطعيم.

ويشارك في المبادرة التي أصدرت البيان كل من الصليب الأحمر الأمريكي، ومراكز مكافحة الأوبئة الأمريكية، والـ"يونيسيف"، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في توقف الكثير من الأنشطة الصحية حول العالم، للتركيز على مكافحة المرض، الذي يمكن أن ينتشر بالعديد من الوسائل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا
» الأرصاد: احذروا 3 أشياء ستحدث اليوم
» علماء يتوصلون لنقطة ضعف فيروس كورونا
» "كاف" يدرس نقل نهائى أفريقيا من الكاميرون
» هاشتاج "داليا البحيري_انتي _كومبارس" يتصدر تويتر
» الشرطة الأمريكية تطالب المواطنين بارتداء السراويل بالحجر الصحي
» مؤثر.. تصفيق واحتفال بطبيب عربي خرج من العناية المركزة
» الشيف خالد يصمم صورة الشهيد "الحوفي" من نبات الأرز
» أفراح كورونا.. ليلة الدخلة في عز الظهر
» "فيس بوك" تصمم جهازًا جديدًا لعلاج مرضى كورونا
» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد وعدد زيجاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية