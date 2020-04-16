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استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية في تعاملات اليوم

مال وأعمال

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية
استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية
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عبد القادر وحيد

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استقرار

اسعار الدولار

البنوك المصرية

في بداية تعاملات اليوم الخميس استقرت أسعار الدولار كما هي في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.6893جنيه للشراء، 15.8181 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهل ي 15.68جنيه للشراء، 15.78جنيها للبيع.

وفي بنك مصر 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع، وأيضا سعر الدولار.

و في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك قناة السويس15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وجاء استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية ،نتيجة حالة الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية.


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