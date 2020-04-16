  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد الشناوي

الأهلي يقرر ترضية الشناوي بمبلغ ضخم

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

الاستخبارات الأمريكية تسرب سرًا خطيرًا عن كورونا لـ"سي إن إن"

شادي رضا

شادي رضا: نعم أنا متزوج على فاطمة الحطاب .. ودا شرع ربنا

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يحرج حسام حسن بسر صادم: فاكر اللي قلته على صالح سليم؟

رئيس الوزراء

متحدث "الوزراء": قرارات هامة اليوم بشأن "شم النسيم"

سيدة متعافية من كورونا

رسالة هامة من أكبر متعافية من فيروس كورونا في مصر

سيدة تحذر من كورونا

سيدة تحذر المواطنين من خطورة كورونا بطريقة مثيرة

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشى": المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على يوم الجحيم

الفقي

كورونا أخطر من الحربين العالميتين الأولى والثانية

شعار الداخلية

وزارة الداخية تنشر أغنية «المهمة» بعد معركة الأميرية

بعد تصريح "الجزمة" .. داليا البحيري تتصدر تريند تويتر بهاشتاج مسيء

الصفحة الأخيرة

داليا البحيري
داليا البحيري
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال

#

"بعد أقوم أبوسك".. ليلى علوى مطلوبة على جوجل

#

بعد صورتها الجريئة..لينا الفيشاوي تتصدر تريند جوجل

#

دانا حلبي تتصدر تريند جوجل بالسعودية.. فمن هي؟

داليا البحيري

تصدرت الفنانة داليا البحيري تريند تويتر بعد تدشين عدد من رواد الموقع لهاشتاج تحت عنوان مسيء إثر هجومها على العمالة اليومية .

وقال أحد المتابعين: لازم تتعاقب على كلامها ضد الشعب المصرى واهانتها ليهم ، هي مش احسن من شرين عبد الوهاب لما تغلط.

وقال آخر: هية ناسية انها بقت شغالة باليومية برضه و ان فات وقت النجومية خلاص.


وقال ثالث: لما متلقيش في يوم تكلي هتعرفي قيمه اللي قولتيه.

كانت داليا انتقدت خروج بعض العمالة اليومية للشارع في ظل الحظر قائلة: اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالجزمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رد صادم من أحمد فهمي على محمد رمضان بعد فيديو "الكلب البلدي"
» بعد تصريح "الجزمة" .. داليا البحيري تتصدر تريند تويتر بهاشتاج مسيء
» فنان شهير: ذهبت للسوبر ماركت فرأيت منظرًا مرعبا .. ونجوت بنفسي
» بعد وفاته .. هذه صلة قرابة أحمد دياب برشدي أباظة .. وعلاقته بعادل إمام
» "الإبراشى": ما يحدث في هذه الأماكن "انتحار جماعى"
» ارتفاع حالات القتل جراء العنف الأسري بنسبة 160 في المائة
» واتساب تصدم مستخدميها بحذف هذه الميزة
» خبير: أدوية الربو وحمى القش تؤدي إلى تفاقم أعراض كورونا
» كورونا ينتقل عن طريق غازات البطن
» غيوم ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس
» كورونا في طريقه لإفريقيا.. و4 موجات تضرب أوروبا وأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية