» بعد تصريح "الجزمة" .. داليا البحيري تتصدر تريند تويتر بهاشتاج مسيء

16 أبريل 2020 - 07:30 ص

تصدرت الفنانة داليا البحيري تريند تويتر بعد تدشين عدد من رواد الموقع لهاشتاج تحت عنوان مسيء إثر هجومها على العمالة اليومية .



وقال أحد المتابعين: لازم تتعاقب على كلامها ضد الشعب المصرى واهانتها ليهم ، هي مش احسن من شرين عبد الوهاب لما تغلط.



وقال آخر: هية ناسية انها بقت شغالة باليومية برضه و ان فات وقت النجومية خلاص.





وقال ثالث: لما متلقيش في يوم تكلي هتعرفي قيمه اللي قولتيه.



كانت داليا انتقدت خروج بعض العمالة اليومية للشارع في ظل الحظر قائلة: اللي هيقولي العمالة اليومية هديله بالجزمة.



