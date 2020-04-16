إبراهيم سعيد يحرج حسام حسن بسر صادم: فاكر اللي قلته على صالح سليم؟

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ابراهيم سعيد

صالح سليم

حسام حسن

سخر إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - من تصريحات حسام حسن - نجم الأهلي والزمالك السابق - بخصوص عشقه وانتمائه للفريق الأحمر.

وقال "سعيد" لـ"حسن" : كابتن حسام حسن تجاوز في حق الله يرحمه ويغفر له كابتن صالح سليم بعد أيام قليلة من وفاته حين قال "أنا جبتلهم بطولات أكتر من صالح سليم اللي مات دة"، اه والله قام مشوح بايده كده.

وأضاف في تغريدة أخرى: حسام يحب ابراهيم وإبراهيم يحب حسام بس، كده سيبكم من الاونطه دي انتم هتشتغلونا.

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