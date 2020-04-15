  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة

إصابة طبيب بمعهد القلب بفيروس كورونا

لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة

دراسة تدق ناقوس الخطر: مكيف الهواء ينقل فيروس كورونا

مقتل رجل بالخطأ

فيديو صادم بدولة عربية..أطلقوا النار احتفالًا بعودته فقتلوه

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

إغلاق كامل لـ 4 مدن بالدقهلية

علاج كورونا

نجح على الحيوانات.. بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

لقطة من الفيلم

"نساء فقط"..الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

بنك مصر

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

كامل الوزير

كامل الوزير يحسم استمرار العمل في المشاريع

فيديو صادم بدولة عربية..أطلقوا النار احتفالًا بعودته فقتلوه

الصفحة الأخيرة

مقتل رجل بالخطأ
مقتل رجل بالخطأ
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

هذا ما فعلته طائفة البهائية لمواجهة كورونا بدولة عربية

#

فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا

#

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

#

بدولة عربية.. شخص ملقي على الأرض يثير الذعر

قتل

السجن

اطلاق نار

أردني

خطأ

نشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي في الأردن، فيديو صادم للحظة مقتل مواطن، أثناء احتفال أسرته بعودته من السجن، حيث أصابته رصاصة بالخطأ فأردته قتيلًا.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الرجل الأردني وهو يخرج من السيارة ثم يقوم بعض الأشخاص بإطلاق النار احتفالًا به لخروجه من السجن.

وأُصيب  الرجل  بطلق ناري عن طريق الخطأ أراده قتيلآ في الأرض وسط حضور المحتفلين به، وصدمة كبيرة بين أسرته واهله.

وأثار الفيديو موجة جدل بين النشطاء، مبدين غضبهم من طريقة الاحتفال وخطورة إطلاق النار في المناسبات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة ممرضة بكورونا.. ونجاة مولودها بمعجزة
» محمود مسلم: الإخوان سقطوا إنسانيًا وأخلاقيًا
» الصحة العالمية تعلن بدء تجارب 3 لقاحات لعلاج كورونا
» القوات المسلحة تواصل توزيع الكمامات على المواطنين
» الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في هذا الموعد
» مليونًا.. ارتفاع أعداد المواطنين المستخدمين للمترو والشركة تعلق
» أمريكا تتهم الصين بحجب معلومات عن كورونا
» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية