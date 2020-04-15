» الأرصاد تحذر من طقس الغد

15 أبريل 2020 - 02:27 م

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الخميس في بعض مناطق الجمهورية حيث يكون هناك نشاط للأتربة المحملة بالرياح ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، مع تساقط للأمطار على جنوب سيناء ومحافظات الصعيد ويكون حارًا نهارًا.

ويكون الطقس في القاهرة ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارًا علي الوجه البحري والقاهرة، ويستمر باردًا ليلًا يصاحبه أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة ونشاط للرياح، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل على سواحل البلاد ويكون لطيف نهارًا.

وسجلت درجات الحرارة:

القاهرة 28/19

الإسكندرية 21/15

بورسعيد 25/18

السويس 29/18

رفح 28/14

كاترين 24/12

شرم الشيخ 30/22

مرسي علم 29/20

بني سويف 31/21

الأقصر 34/21

أسوان 35/22

حلايب 29/22