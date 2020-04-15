طرق سحرية للتخلص من "البواسير" دون جراحة أو ليزر

15 أبريل 2020 - 10:45 ص

تعتبر "البواسير" من أكثر المشكلات الصحية ألما، ويتعرض لها الكثير وخوفا من العمليات الجراحية يبحث المصاب باستمرار عن أي وصفات طبيعية أو أدوية ومراهم مسكنة هربا من ألمها.

وفي البداية يجب معرفة الأسباب وراء الإصابة بها، وغالبا ما يكون الإمساك هو أكبر مسبب لها، كما أن تمدد وتضخم الأوردة المبطنة للقناة الشرجية أيضا مسبب لها، وفي أي حالة فإن الأوردة تتمدد وتظهر خارج القناة الشرجية.

ومن أعراضها وجود دم أثناء وبعد التبرز بالإضافة إلى بروز خارج فتحة الشرج، وهو ما يعني أن المصاب وصل إلى حالة متقدمة من المرض، وهي أحيانا كثيرة تحتاج إلى تدخل جراحي بالجراحة التقليدية أو بالليزر.

لكن الكثيرين يخافون من العمليات الجراحية لذلك قدمت "صدى البلد" تقريرا، يحتوي على العديد من الوصفات التي من الممكن استخدامها للتقليل من آثارها أو التخلص منها.

ومن أهم هذه الطرق:

الألوفيرا فهو له خصائص مضادة للالتهاب وتساعد في الحد من التهيج وهو آمن للاستخدام الموضعي، لكن يوجد بعض الأشخاص لديهم حساسية منه.

حمام دافئ مع ملح الأبشوم، فهو يعمل على تهدئة تهيج البواسير ويمكن استخدام حمام المقعدة وهو حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض.

المراهم ويستطيع الصيدلي أن يفيدك في النوع المناسب.

الكمادات الباردة علي فتحة الشرج لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة كل يوم.