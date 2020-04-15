محمد رجب وياسمين عبد العزيز يثيران الجدل

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد رجب

نحب تاني ليه

هنأ الفنان محمد رجب أبطال مسلسل "ونحب تانى ليه" ونشر بوستر المسلسل من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

وعلق محمد رجب قائلا: "ألف مليون مبرووووك".

وردت عليه ياسمين عبدالعزيز قائلة: "حبيبى يارجب".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "ابن أصول يامحمد - احلى نجم - بحبك يافنان" 

المسلسل سيتم عرضه عبر قناة "أبوظبي"، وظهر في الإعلان العديد من أبطال المسلسل، في مقدمتهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي وتأليف عمرو محمود ياسين ‏وإخراج ‏مصطفى فكري، إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي‎.‎

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