  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطاقات التموين

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

الصحة السعودية:" االإبل الإفريقية" سبب انتشار فيروس "كورونا" بجدة

شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

ارشيف

صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

وزير التموين

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

صورة من الفيديو

شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

كورونا

دولة أوروبية تفتح المدارس.. وأولياء الأمور: أطفالنا ليسوا أرانب اختبار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. وخسائر تقترب من 5 مليارات دولار

بن سلمان

بدعم من "بن سلمان".. السعودية تقترب من شراء ناد إنجليزي كبير

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتصفية خلية الأميرية

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة وتشيلسي

الرياضة

كانتي
كانتي
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة

#

نجل السيدة المتوفاة التي رفض استلامها بسبب كورونا يفجر مفاجأة مدوية

#

أحمد عيد يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

#

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن حكم السوبر ومراقب المباراة

برشلونة

تشيلسي

كوتينيو

كانتى

يتوقع أن يرحل متوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي عن فريقه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن نادي برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ28 عاما.
وذكر المصدر، أن مسئولي "البارسا"، يدرسون إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها كانتي إلى الفريق الكتالوني، على أن يذهب البرازيلي فيليب كوتينيو في الاتجاه المعاكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي مهتم بدوره بإتمام هذه الصفقة.

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن تشيلسي مستعد للتخلي عن خدمات كانتي مقابل 70 مليون يورو، علما أن عقده يمتد مع "البلوز" حتى صيف عام 2023.
وأحرز كانتي 3 أهداف في 18 مباراة خاضها مع تشيلسي هذا الموسم، أما كوتينيو (28 عاما) المعار حاليا من برشلونة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، فقد سجل للفريق البافاري 8 أهداف في 22 مباراة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقوبة رادعة على تأجير الوحدات السكنية دون إخطار
» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"
» المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث
» علامة رئيسية تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد
» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه
» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه
» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى
» النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية
» صادم.. مدير مدرسة يبيع الأبحاث للتلاميذ بالقليوبية
» حقيقة وفاة ميمي الشربيني
» علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية