صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة وتشيلسي

15 أبريل 2020 - 10:28 ص

يتوقع أن يرحل متوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي عن فريقه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن نادي برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ28 عاما.

وذكر المصدر، أن مسئولي "البارسا"، يدرسون إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها كانتي إلى الفريق الكتالوني، على أن يذهب البرازيلي فيليب كوتينيو في الاتجاه المعاكس.





وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي مهتم بدوره بإتمام هذه الصفقة.





كانت تقارير إعلامية أفادت بأن تشيلسي مستعد للتخلي عن خدمات كانتي مقابل 70 مليون يورو، علما أن عقده يمتد مع "البلوز" حتى صيف عام 2023.