  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطاقات التموين

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

الصحة السعودية:" االإبل الإفريقية" سبب انتشار فيروس "كورونا" بجدة

شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

ارشيف

صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

وزير التموين

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

صورة من الفيديو

شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

كورونا

دولة أوروبية تفتح المدارس.. وأولياء الأمور: أطفالنا ليسوا أرانب اختبار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. وخسائر تقترب من 5 مليارات دولار

بن سلمان

بدعم من "بن سلمان".. السعودية تقترب من شراء ناد إنجليزي كبير

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتصفية خلية الأميرية

«شوبير» يفتح النار على حارس الزمالك السابق

الرياضة

شوبير
شوبير
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى يوبخ مذيع قناة الزمالك ويحيله للتحقيق بسبب الحضري

#

مرتضى: عرضوا علينا نجم الأهلي لكننا رفضنا ضمه

#

مرتضى منصور يفتح النار على "كهربا": وقعت على وشك كام مرة

#

السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»

صفقات

الزمالك

حارس

شوبير

حسين السيد

فتح الإعلامى أحمد شوبير، النار على حسين السيد حارس الزمالك السابق، على خلفية التصريحات التى أدلى بها الأخير مؤخرًا، بعد أن أكد أن الفريق الأبيض يعاني دائما من الظلم التحكيمي في المباريات على مدار تاريخه، وفى المقابل تتم مجاملة الأهلى.

واستشهد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، بواقعة طرد أيمن عبد العزيز لاعب الفريق الأبيض في أول عشر دقائق بمباراة القمة أمام الأهلي في التسعينيات ما دفع الفريق للانسحاب، مشيراً إلي أن هذا الطرد كان ظالماً.

وقال حسين السيد، "هل يعقل أن يتم طرد لاعب في أول 10 دقائق بمباراة ديربي في لعبة لا تستحق ذلك فهذا موقف واحد يوضح المجاملة التي دائمًا ما يجدها الأهلي إلى جانب وجود العديد والعديد من الوقائع الأخرى".

ليفتح شوبير النار على حسين السيد خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم"، مطالبه بعدم مجاملة طرف على حساب طرف دون وجه حق.

وقال: "مش معقولة بطولات الأهلي من عام 1948 حتى الآن مشكوك فيه ممكن تبقى شاكك في بطولة أو مباراة ، إحنا في عصر فتنة وإحنا حقنا نوضح للناس الحقيقة وكنا نلعب في ناد عظيم مشهور بقيمه ومبادئه مثلما ترى أن الزمالك ناد عظيم، وهذا تاريخ نحن صنعناه ولازم ندافع عنه ونفتخر بنادينا، الذي يتكلم عنه الجميع على مستوى العالم ".

أردف: "أنت لم توفق في الانضمام للأهلي وهذا عادي، وأذكرك بموضوع قدري عبد العظيم الذي أدار مباراة القمة الشهيرة، مؤكدا أن المباراة انتهت في الدقيقة 85 وليست الدقيقة الخامسة كما ذكرت، ولكن ما تتحدث عنه في مباراة طرد أيمن عبد العزيز وكان يدير المباراة وقتها حكم فرنسي، وعبد العظيم لم يفتعل أي مشكلة في المباراة وهدفي الأهلي المسجلين لم يكن بهما أي شك، بل اهتدى الزمالك إلى الانسحاب للتغطية على الهزيمة بعد استقبال شباكه الهدف الثاني.

أضاف: "سبب منح قدري عبد العظيم إدارة مباراة القمة آنذاك هو قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالاعتماد على حكام مصريين لادارة القمة ،لاسيما وأن جمال الغندور أدار مباراة الدور الأول وكان من الصعب إدارة مباراة الدور الثاني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"
» المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث
» علامة رئيسية تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد
» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه
» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه
» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى
» النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية
» صادم.. مدير مدرسة يبيع الأبحاث للتلاميذ بالقليوبية
» حقيقة وفاة ميمي الشربيني
» علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين
» ترامب: "توقف الرياضة يصيبني بالملل"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية