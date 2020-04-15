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أحمد السعدني يهاجم قناة الجزيرة: لو رجالة انشروا كلامي

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أحمد السعدني
أحمد السعدني
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أحمد عادل شعبان

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الجزيرة

أحمد السعدني

شن الفنان أحمد السعدني هجوما شرسا على قناة الجزيرة القطرية بعدما نشرت كلاما على لسانه .

وانتقد السعدني من ظهور زميله محمد رمضان في تجمعات كبرى مع فنانين آخرين احتفالا بانتهاء تصوير مسلسله الجديد.

هذه التدوينة نشرتها قناة الجزيرة ضمن بعض فقرات برنامجها ، ليرد السعدني قائلا: ممثل مصري ينتقد تصرفات بعض زملائه الذين يكن لهم كل الاحترام و لكنه يرى من وجهة نظره خطأ ما يخص أزمة وباء عالمي ..  إيه علاقة الجزيرة بالموضوع؟

وأضاف: أنا لا يشرفني مجرد ذكر اسمي في هذا الموقع أو هذه القناة .. يالا يا باشا سكرين شوت ونزل عندك لو راجل.

وكان أحمد السعدني نشر تدوينة مثيرة للجدل في أعقاب ظهور محمد رمضان على الملأ رفقة عشرات من العاملين في مسلسلة الجديد أثناء احتفالهم بانتهاء تصوير المسلسل رغم قرارات الحظر والتباعد الاجتماعي .

وقال "السعدني" في تدوينة: والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي فيه ناس بعد ما عملت ?يديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا و يحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ?يديوهات .

وأضاف:وهما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس و الغريبه ان فيه ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقة مادية و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و انت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكرًا.

وولم يُعرف ما إذا كان أحمد السعدني يقصد محمد رمضان أم لا.

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