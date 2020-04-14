» قرار عاجل من النائب العام بشأن أحداث الأميرية

14 أبريل 2020 - 11:00 م

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإجراء تحقيق عاجل في واقعة الأميرية. وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

