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رانيا يوسف تثير الجدل بممارسة الـ"هولا هوب"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد فضل

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فنانة

رانيا يوسف

هولا هوب

تلقت الفنانة رانيا يوسف، تعليقات سلبية كثيرة على الفيديو الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والذي ظهرت فيه تؤدي رياضة  الـ"هولا هوب".

وكتبت رانيا يوسف :"صباح الخير والنشاط تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب رياضة سهلة وبسيطة وبتساعدنا إننا نحافظ على رشاقتنا.. مين لسه بيلعبها".

وظهرت رانيا يوسف ترتدي بنطلون ضيق وتيشيرت أبيض، وعلق البعض منتقدًا ظهورها بهذا الشكل، فيما ذكرها البعض بأزمة فيروس كورونا التي تهدد حياة الجميع.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يعرض لها حاليا فيلم "صندوق الدنيا" الذي يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وخالد الصاوي وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.


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