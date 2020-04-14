انتحار فنان شاب يصدم الوسط الفني.. وصديقته تكشف السبب

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محمد فضل- متابعات

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انتحار

اكتئاب

كورونا

صديقة

فنان شاب

توفى فنان شاب اليوم منتحرًا، حيث تخلص من حياته نظرًا لمروره بحالة نفسية واكتئاب، تزامنًا مع إجراءات العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وكشف موقع americateve ، عن انتحار الممثل الفنزويلي الشاب ميجيل أنجيل، بعد دخوله في مرحلة شديدة من الاكتئاب بسبب أجواء العزل المنزلي الصحي، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وكشف الموقع عن رسالة وجهتها له صديقته بعد انتحاره، حيث قالت: «يا له من حزين.. ميجيل الذي شارك في برنامج enamorandonos usa انتحر.. يبدو أنه كان يعاني من مشاكل مرحلة الاكتئاب».

وأضافت صديقة الممثل المنتحر: «الناس بحاجة ماسة لأن يكونوا أقرب، وبانتظار أصدقائهم وعائلاتهم، تُرك الكثيرون بمفردهم في منازلهم وأصبحوا يعانون من القلق.. أقول هذا لأن الصديق يمر بشيء مماثل للاكتئاب في هذا الحجر الصحي».

كان الممثل المنتحر، أحد المشاركين في برنامج الواقع التليفزيوني الشهير، الذي بدا فيه سلوكه طبيعيًا تمامًا وبدون علامات حزن أو انزعاج من أي نوع.


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