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فنانة كويتية شهيرة تحلق شعرها على الهواء.. والسبب صادم

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فرح الصراف
فرح الصراف
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محمد فضل- متابعات

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الكويت

فنانة

فرح الصراف

شعرها

فاجأت الفنانة الكويتية فرح الصراف، جمهورها بظهور مفاجئ وهي تحلق شعرها، في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجدها في الحجر الصحي المنزلي، مشيرة إلى أن الحجر فرصة لفعل هذا الأمر.

وظهرت الفنانة الكويتية فرح الصراف في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي تحلق شعرها بالكامل.

وفرح الصراف ممثلة كويتية، تبلغ 28 عاما من عمرها، وبدأت انطلاقتها الفنية الفعلية في عام 2013.

وكتبت الفنانة الكويتية تعليقًا على الفيديو :«يا جماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شيء وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف أحد.. خطوة جريئة بس مريحة وراح يطول مابي دراما».

وهاجم البعض الفنانة الكويتية على تصرفها، مشيرين إلى انها أصبحت تشبه الرجال، بينما أيدها آخرون في تصرفها.


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