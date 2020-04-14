محافظ دمياط: "هما اللي أجبروني على كده"

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أون إي


كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سبب إغلاقها كافة الطرق المؤدية إلى المدينة السياحية، وإيقافها الحجوزات بمدينة رأس البر الساحلية، قائلة: "الأهالي هما اللي أجبروني علي مثل تلك القرارات بعد ازدياد الحجوزات بهذه المناطق من قبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم".

وناشدت "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين أن يتحملوا المسئولية مع أجهزة الدولة التنفيذية ووزارة الصحة وباقي المؤسسات لتجاوز المرحلة التى تمر بها البلاد.

ونصحت المواطنين بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة واتباع كل الإجراءات الاحترازية، حتى هزيمة الوباء.

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