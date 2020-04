» إيمي طلعت زكريا تثير ضجة في أحدث ظهور لها

14 أبريل 2020 - 09:23 ص

شاركت الفنانة إيمى طلعت زكريا، متابعيها ، صورة له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلقت إيمى على الصورة قائلة " Think positively, no matter how hard life is.".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : صباح الفل - منورة - صباح الورد



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.