يجوز للمزكي أن يدفع زكاته عامين مقدما للعمالة غير المنتظمة

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الإفتاء

ام بى سى مصر

كورونا

شوقى علام

اديب

أفتي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بجواز التعجيل بإخراج الزكاة قبل حلول موعدها، قائلا :" يجوز تعجيل الزكاة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا".

 وقال "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب،: إنه يمكن للمزكي أن يدفع زكاته عن هذا العام والعام الذي يليه".

وأوضح مفتي الجمهورية ، أن النصوص الدينية تستطيع مواجهة كافة الظروف الطارئة، والفتاوى يجب أن تواكب العصر،معقبا :" العمالة غير المنتظمة تعد من مصارف الزكاة الشرعية".

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