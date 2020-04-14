مهندس صفقة عبدالله السعيد: أحمد فتحي كاد يوقع للزمالك بكل بساطة

أحمد عادل شعبان
كشف سيد مرعي - وكيل اللاعبين ومهندس صفقة توقيع عبدالله السعيد لنادي الزمالك - كواليس جديدة من الصفقة .
وقال "مرعي" في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: عبدالله السعيد حصل على 40 مليون جنيه و وضعها في منزله.
وأضاف: مرتضى منصور كان يرفض الإعلان عن الصفقة باكرا خوفا من الهجوم الذي سيتعرض له اللاعب.
واستدرك: أحمد فتحي أيضا كان سيوقع لنادي الزمالك بمنتهى البساطة مقابل 30 مليون جنيه ، و وقتها سألني : هو عبدالله وقع؟ .. وكان أمر انتقاله للزمالك يسير بسلاسة لكن تدخل تركي آل الشيخ وقام فتحي بالتوقيع للنادي الأهلي.
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