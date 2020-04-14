مهندس صفقة عبدالله السعيد: أحمد فتحي كاد يوقع للزمالك بكل بساطة

14 أبريل 2020 - 07:10 ص

كشف سيد مرعي - وكيل اللاعبين ومهندس صفقة توقيع عبدالله السعيد لنادي الزمالك - كواليس جديدة من الصفقة .



وقال "مرعي" في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: عبدالله السعيد حصل على 40 مليون جنيه و وضعها في منزله.



وأضاف: مرتضى منصور كان يرفض الإعلان عن الصفقة باكرا خوفا من الهجوم الذي سيتعرض له اللاعب.



واستدرك: أحمد فتحي أيضا كان سيوقع لنادي الزمالك بمنتهى البساطة مقابل 30 مليون جنيه ، و وقتها سألني : هو عبدالله وقع؟ .. وكان أمر انتقاله للزمالك يسير بسلاسة لكن تدخل تركي آل الشيخ وقام فتحي بالتوقيع للنادي الأهلي.



