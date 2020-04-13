استغاثة عاجلة من المصريين العالقين بأمريكا

13 أبريل 2020 - 10:15 ص

ناشد المصريون العالقون بأمريكا، بتوفير رحلات طيران لإعادة العالقين في أمريكا خاصة أن عددهم يقارب الـ 500 شخص.

وذكروا في بيان: "عددنا فى حدود 500 شخص قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين واوضاعهم وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن اعدادنا.

وذكروا في البيان: "لدينا رسالة واحدة نريد إيصالها للمسئولين عن اتخاذ قرارات عودة العالقين ونؤكد أننا على الاستعداد لتخفيف العبء عن الدولة فى مسألة مصاريف الحجر الصحى وبنتفق اننا نستطيع جميعا المشاركة فى مصاريف الحجر واتفقنا جميعا على تحمل كل فرد مصاريف الحجر الشخصية كاملة قدر المستطاع و طبقا للشرائح المحددة من قبل الوزارة وعلى أن يسدد المبلغ سلفا".

وتابعوا: "نحتاج في الوقت الحالي معرفة متى من الممكن أن يكون متاح توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان عن الرحلتين اللتين أعادا عالقين من أمريكا وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت خاصة في ظل الوضع فى امريكا بؤرة تفشى المرض".