تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

13 أبريل 2020 - 09:56 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 13 إبريل تراجع كبير حيث سجل 15.63 جنيه تراجعا بلغ حوالي 15 قرش عن المعاملات الصباحية أمس التي سجلت 15.78 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.68 للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.