ياسين منصور يحول أحد فنادقه إلى مستشفى لعلاج مصابي كورونا

12 أبريل 2020 - 06:34 م

تبرع رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، بأحد فنادقه لتحويله إلى مستشفى عزل صحي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله رجل الأعمال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلاله إلى ما قامت به الشركة فى إطار المسئولية المجتمعية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة فى تعاملها مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار الخطاب إلى أنه بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، فقد تم تسليم منشأة سياحية- مملوكة لشركة "بالم هيلز" للتعمير وشركة المنصور والمغربي للإستثمار- كاملة التجهيز ومكونة من 200 غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة (الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة) على مدار الساعة، ووضعها تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ووزارة الصحة، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم تسكين عدد 71 حالة من الحالات التى ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية لفيروس "كورونا"، وذلك بمعرفة وزارة الصحة، كما قدمت الشركة دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز الجهود الإستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة ودعما لأعمال التشغيل بمعاملها المركزية.

وفيما يتعلق بدعم العمالة اليومية المؤقتة وغير المنتظمة، فقامت شركة "بالم هيلز" للتعمير بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية- مع بدء ظهور أزمة فيروس "كورونا"- بالتكفل بإحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمة 2.5 مليون جنيه.