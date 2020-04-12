والدة "نيمار" تعلن علاقتها الحميمية بشاب صغير ورد صادم من ابنها

12 أبريل 2020 - 06:10 م

أعلنت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، وبرشلونة الإسباني السابق، دخولها في علاقة حميمية مثيرة للجدل، مع شاب يبلغ من العمر 22 عاما، أي أنه يصغر ابنها نيمار بـ5 سنوات.

ونشرت والدة النجم نيمار "نادين جونكالفيز"، البالغة من العمر 53 عاما، التي انفصلت أخيرا عن زوجها، صورة مع صديقها العاطفي الجديد، والذي يدعى "تياغو راموس"، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقالت: "هذا شعور لا يمكن وصفه".

وكان تياغو راموس أكثر تحفظا في الحديث عن العلاقة، ونشر الصورة نفسها على حسابه بموقع "إنستجرام"، ولكن بتعليق مكون من كلمة واحدة "مذهل".

والأغرب أن نيمار لم يعترض على دخول والدته في علاقة عاطفية مع شاب يصغره بخمس سنوات، وقال معلقا على صورتها مع صديقها الجديد: "أمي الحبيبة، أتمنى لك السعادة".

من جانبه، أعرب والد نيمار عن سعادته بتلك العلاقة الجديدة التي دخلت فيها زوجته السابقة مع تياغو راموس، حيث علّق على الصورة برموز تعبيرية إيجابية ومشجعة لهذه العلاقة.