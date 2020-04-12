  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

والدة "نيمار" تعلن علاقتها الحميمية بشاب صغير ورد صادم من ابنها

الصفحة الأخيرة

والدة نيمار وصديقها
والدة نيمار وصديقها
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

نائبة إيرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" من داخل البرلمان

#

إثيوبيا تنسحب من طاولة المفاوضات..ورد قوي لمصر

#

رأي صادم من محمد صبحي عن مطربي المهرجانات

#

تصريح صادم من "الوزراء" عن شبكات الأمطار

رد صادم

علاقة حميمية

والدة نيمار

شاب صغير

 

أعلنت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، وبرشلونة الإسباني السابق، دخولها في علاقة حميمية مثيرة للجدل، مع شاب يبلغ من العمر 22 عاما، أي أنه يصغر ابنها نيمار بـ5 سنوات.

ونشرت والدة النجم نيمار "نادين جونكالفيز"، البالغة من العمر 53 عاما، التي انفصلت أخيرا عن زوجها، صورة مع صديقها العاطفي الجديد، والذي يدعى "تياغو راموس"، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقالت: "هذا شعور لا يمكن وصفه".

وكان تياغو راموس أكثر تحفظا في الحديث عن العلاقة، ونشر الصورة نفسها على حسابه بموقع "إنستجرام"، ولكن بتعليق مكون من كلمة واحدة "مذهل".

والأغرب أن نيمار لم يعترض على دخول والدته في علاقة عاطفية مع شاب يصغره بخمس سنوات، وقال معلقا على صورتها مع صديقها الجديد: "أمي الحبيبة، أتمنى لك السعادة".

من جانبه، أعرب والد نيمار عن سعادته بتلك العلاقة الجديدة التي دخلت فيها زوجته السابقة مع تياغو راموس، حيث علّق على الصورة برموز تعبيرية إيجابية ومشجعة لهذه العلاقة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية