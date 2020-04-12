  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

قرار جديد من اتحاد الإمارات بشأن الدورى الممتاز

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن مسابقة الدورى

#

قرار جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن أمم آسيا

#

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فيروس كورونا

الامارات

قرار

دوري

كورونا

كاس

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تمديد فترة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة، للموسم الرياضي 2019-2020، حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد في بيانه: "تابع اتحاد الإمارات العربية لكرة القدم، مع الجهات المختصة بالدولة، آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره".

وتابع: "وبعد تقييم الوضع مع تلك الجهات، قرر الاتحاد تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتبارا من تاريخه، وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازين على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر".

وأضاف: "يشمل القرار جميع المسابقات، التي ينظمها الاتحاد ورابطة المحترفين الإماراتية، وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات، والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية