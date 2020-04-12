قرار جديد من اتحاد الإمارات بشأن الدورى الممتاز

12 أبريل 2020 - 02:05 م

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تمديد فترة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة، للموسم الرياضي 2019-2020، حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد في بيانه: "تابع اتحاد الإمارات العربية لكرة القدم، مع الجهات المختصة بالدولة، آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره".

وتابع: "وبعد تقييم الوضع مع تلك الجهات، قرر الاتحاد تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتبارا من تاريخه، وحتى إشعار آخر، كإجراء احترازين على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر".

وأضاف: "يشمل القرار جميع المسابقات، التي ينظمها الاتحاد ورابطة المحترفين الإماراتية، وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات، والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها".