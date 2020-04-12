» هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب إليسا: أنا جنبك

أحدث ظهور الفنانة هيفاء وهبي في كليب "هنغني كمان وكمان" للمطربة إليسا، ضجة واسعة.

وبعد طرح الكليب، وجهت هيفاء وهبي تحيتها وتهانيها لصديقتها إليسا عبر موقع تويتر، كاتبة: "مبروك يا عزيزتي إليسا أنا دائما بجانبك، بالبيجاما أو بدونها، استمتعي بنجاحك".

شاركت الفنانة هيفاء وهبي في الكليب، من خلال اتصال عبر Skybe ، حيث ظهرت كل منهما داخل منزلها بـ"البيجاما" بسبب العزل المنزلي، التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بداية المقطع تظهر جملة "منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب"، ثم تطلب إليسا من هيفاء أن تستمع لأغنيتها الجديدة قبل أن تبدأ بالغناء، وتتشاركان الرقص سويا.